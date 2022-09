Traffico Roma del 14-09-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto chiuso per un incidente il tratto della tangenziale est tra via Batteria Nomentana è l’uscita per Largo Lanciani verso San Giovanni a partire dalla via Salariain coda sulla via del mare per un veicolo in fiamme all’altezza di via di Malafede nelle due direzioni per una riduzione di carreggiatain coda sulla via Salaria aeroporto dell’Urbe via Gaiole in Chianti in direzione del centro code per lavori anche sulla Cassia bis tra via della Giustiniana il raccordo In quest’ultima direzione proseguono i lavori anche sulla via Pontina con coda all’altezza di Castel di Decima nei due sensi di marcia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più ...