Serie A, Casini: "Idea All Star Game, valuteremo in assemblea pro e contro" (Di mercoledì 14 settembre 2022) "L'Idea di un All Star Game di Serie A merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro". Così il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, interpellato al telefono dall'ANSA parla della proposta lanciata per la Premier League dal patron americano del Chelsea, Todd Boehly, di una partita show stile Nba. "Nelle prossime settimane come Serie A studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e contro, con relative tempistiche – ha proseguito il numero uno della Lega di Serie A – "Ricordo ancora con emozione la partita Europa-Resto del mondo dell'agosto 1982, con i nostri Zoff, Tardelli, Rossi e ...

