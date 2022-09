boxhiu : @Lorenzo_Borga_ @lapinna1 @SkyTG24 @simonespetia @snam Volevo di una cosa. Se posso. Tanto sto post è mio. Pensav… - BorroniAnna1 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev all’Onu, da #Mosca pressioni sul capo dell’Aiea ?? #Scholz sente #Zelensky, scambio su altr… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev all’Onu, da #Mosca pressioni sul capo dell’Aiea ?? #Scholz sente #Zelensky, scambi… -

Secondo il cancelliere tedesco, Vladimir Putin non ha alcun ripensamento sulla decisione di aver invaso l'Ucraina."Purtroppo non posso dirvi che ora si è reso conto che è stato un errore iniziare questa guerra e non c'era ...Leggi anche Ucraina - Russia, Medvedev: "Prologo terza guerra mondiale" Ucraina,chiede a Putin ritiro forze Russia Ucraina, DraghiZelensky: "Pieno sostegno a Kiev" Ucraina, Cremlino ... Scholz sente Putin: "Non pensa che la guerra sia stata un errore" - Il Sole 24 ORE Milano, 14 set. (askanews) - Secondo il cancelliere tedesco Scholz, Vladimir Putin non ha alcun ripensamento sulla decisione di aver invaso ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiamato Vladimir Putin per chiedergli di ritirare le armi dalla centrale di Zaporizhzhia.