Sabatini a CM: ‘Juve-Salernitana, dire che il Var non aveva le immagini è inaccettabile. Banti le aveva, bastava vederle. Su Gravina invece…’ | Primapagina (Di mercoledì 14 settembre 2022) 2022-09-14 14:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Scusate, eh… Ma ”il Var non aveva le immagini” è una scusa inaccettabile. Perché le immagini c’erano, bastava vederle con calma, competenza. Attenzione. Non ci riferiamo alla cosiddetta “telecamera tattica”, di proprietà della società ospitante. No. Basta vedere la camera posizionata sul corner, per avere la conferma di almeno due particolari decisivi: 1) l’assistente non vede alcun fuorigioco; 2) Candreva tiene in gioco Bonucci. Nel commento video che trovate in questa pagina, Sandro Sabatini solleva anche il problema – ammesso da Aia, Lega e Figc – del differente numero di telecamere sui campi della serie A: tanto basta per dire che non ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 14 settembre 2022) 2022-09-14 14:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Scusate, eh… Ma ”il Var nonle” è una scusa. Perché lec’erano,con calma, competenza. Attenzione. Non ci riferiamo alla cosiddetta “telecamera tattica”, di proprietà della società ospitante. No. Basta vedere la camera posizionata sul corner, per avere la conferma di almeno due particolari decisivi: 1) l’assistente non vede alcun fuorigioco; 2) Candreva tiene in gioco Bonucci. Nel commento video che trovate in questa pagina, Sandrosolleva anche il problema – ammesso da Aia, Lega e Figc – del differente numero di telecamere sui campi della serie A: tanto basta perche non ...

cmdotcom : Sabatini a CM: 'Juve-Salernitana, dire che il Var non aveva le immagini è inaccettabile. Banti le aveva, bastava ve… - sportli26181512 : Sabatini a CM: 'Juve-Salernitana, dire che il Var non aveva le immagini è inaccettabile. Banti le aveva, bastava ve… - AntonelloAng : @SalvaRossonero @gippu1 @luca_carioli @Sabatini @RickyTrevisani @MaxCallegari @GianniBalzarini @guido_vaciago… - AntonelloAng : @gippu1 @luca_carioli @Sabatini @RickyTrevisani @MaxCallegari @GianniBalzarini @guido_vaciago @PaoloCond… - Juventina962 : Sabatini che svirgola Biasin ?????????????????????? Parla di prestazione Juve quando ieri l'Inter ha VINTO per culo… -