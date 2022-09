Re Carlo licenzia i fedelissimi dipendenti: terremoto nel Regno Unito (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una decisione del Re fa subito discutere nel Regno Unito. Un centinaio di dipendenti del Re Carlo alla Clarence House rischiano di perdere il loro lavoro nella residenza ufficiale del figlio della Regina Elisabetta quando era principe del Galles. I lavoratori lo hanno saputo con una lettera, ricevuta proprio mentre stavano lavorando alla elevazione dell'ex principe dopo la morte della madre: avevano lavorato ventiquattr'ore su ventiquattro per assicurare che la cerimonia di proclamazione filasse liscia come l'olio. Lo scoop è del Guardian, che ha potuto visionare la lettera. Fra i dipendenti che potrebbero essere licenziati, alcuni lavorano alla Clarence house da decenni: si tratta di segretari privati, impiegati dell'ufficio finanziario, di quello della comunicazione e del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una decisione del Re fa subito discutere nel. Un centinaio didel Realla Clarence House rischiano di perdere il loro lavoro nella residenza ufficiale del figlio della Regina Elisabetta quando era principe del Galles. I lavoratori lo hanno saputo con una lettera, ricevuta proprio mentre stavano lavorando alla elevazione dell'ex principe dopo la morte della madre: avevano lavorato ventiquattr'ore su ventiquattro per assicurare che la cerimonia di proclamazione filasse liscia come l'olio. Lo scoop è del Guardian, che ha potuto visionare la lettera. Fra iche potrebbero essereti, alcuni lavorano alla Clarence house da decenni: si tratta di segretari privati, impiegati dell'ufficio finanziario, di quello della comunicazione e del ...

LaStampa : Carlo III licenzia decine di dipendenti di Clarence House: 'Non servite più' - fanpage : Mentre il Regno Unito piangeva la morte della Regina Elisabetta e salutava l’arrivo del nuovo Re Carlo III, per un… - tempoweb : #ReCarlo licenzia i dipendenti della vecchia residenza: scossone a #ClarenceHouse #uk #14settembre… - giannelio : Carlo III licenzia decine di dipendenti di Clarence House: 'Non servite più'?????? - ilgiornale : 'Licenziati il giorno dell'ultimo saluto alla #ReginaElisabetta'. Non una partenza 'regale' per #CarloIII, che avre… -