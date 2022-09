LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Corridori di lusso nella startlist: spazio ad Egan Bernal che vuole tornare in forma dopo la bruttissima caduta di inizio anno. C’è anche Gianni Moscon, altro uomo a caccia della condizione migliore. Presenti anche Zana, Rota e Battistella, convocati da Daniele Bennati per i Mondiali. 11.28 Per i corridori al via (197 totali per la precisione) è previsto un percorso di 199,2 chilometri con partenza e arrivo che coincideranno in quel di Pontedera, con lo strappo del Monte Serra (11,1 km al 7,0%) da affrontare due volte, unica difficoltà altimetrica in programma. 11.25 La corsa scatterà tra qualche minuto, corridori che hanno iniziato il tratto di trasferimento. 11.22 Siamo giunti alla 94ma edizione della classica italiana, dedicata al compianto Alfredo Martini. 11.20 Buongiorno e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 Corridori di lusso nella startlist: spazio ad Egan Bernal che vuole tornare in forma dopo la bruttissima caduta di inizio anno. C’è anche Gianni Moscon, altro uomo a caccia della condizione migliore. Presenti anche Zana, Rota e Battistella, convocati da Daniele Bennati per i Mondiali. 11.28 Per i corridori al via (197 totali per la precisione) è previsto un percorso di 199,2 chilometri con partenza e arrivo che coincideranno in quel di Pontedera, con lo strappo del Monte Serra (11,1 km al 7,0%) da affrontare due volte, unica difficoltà altimetrica in programma. 11.25 La corsa scatterà tra qualche minuto, corridori che hanno iniziato il tratto di trasferimento. 11.22 Siamo giunti alla 94ma edizione della classica italiana, dedicata al compianto Alfredo Martini. 11.20 Buongiorno e benvenuti alla ...

