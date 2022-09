LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: a Pontedera vince Marc Hirschi! Secondo Lorenzo Rota (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Al Secondo posto Lorenzo Rota, poi Martinez terzo. 16.24 PARTE LA VOLATA: MAAAAAAAARC HIRSCHIIIIIIIIIIII! vince il Giro di Toscana 2022. 16.24 Sono 500 i metri all’arrivo: praticamente fermissimi. 16.24 Si guardano in cagnesco. 16.23 ULTIMO CHILOMETRO! PRATICAMENTE I 5 SONO IN SURPLACE. 16.20 Sono 2 i km all’arrivo! Scatto di qualcuno o volata a cinque? 16.18 Questi gli uomini che si giocheranno la vittoria del Giro di Toscana 2022: Chaves (EF Education-EasyPost), Rota (InterMarché – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates) e Daniel Martinez (INEOS Grenadiers). 16.17 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.26 Alposto, poi Martinez terzo. 16.24 PARTE LA VOLATA: MAAAAAAAARC HIRSCHIIIIIIIIIIII!ildi. 16.24 Sono 500 i metri all’arrivo: praticamente fermissimi. 16.24 Si guardano in cagnesco. 16.23 ULTIMO CHILOMETRO! PRATICAMENTE I 5 SONO IN SURPLACE. 16.20 Sono 2 i km all’arrivo! Scatto di qualcuno o volata a cinque? 16.18 Questi gli uomini che si giocheranno la vittoria deldi: Chaves (EF Education-EasyPost),(Interhé – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates) e Daniel Martinez (INEOS Grenadiers). 16.17 ...

