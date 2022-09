Italia-Croazia oggi, Coppa Davis 2022: orari partite 14 settembre, programma, tv, streaming (Di mercoledì 14 settembre 2022) oggi, mercoledì 14 settembre, proseguirà la prima fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022: nel Gruppo A, che ieri ha visto la vittoria per 2-1 della Svezia sull’Argentina, l’Italia di capitan Filippo Volandri gioca in casa, a Bologna, e sfida la Croazia, con il match che inizierà alle ore 15.00. Il format delle sfide prevede due singolari ed un doppio: i giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match. La Nazione che vince il maggior numero di incontri in una sfida sarà dichiarata la vincitrice della sfida e le verrà assegnato un punto. In caso di risultato deciso dopo le partite di singolare, l’incontro di doppio deve comunque essere giocato per ottenere il punteggio definitivo della sfida ai fini della classifica del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022), mercoledì 14, proseguirà la prima fase a gironi delle Finali di: nel Gruppo A, che ieri ha visto la vittoria per 2-1 della Svezia sull’Argentina, l’di capitan Filippo Volandri gioca in casa, a Bologna, e sfida la, con il match che inizierà alle ore 15.00. Il format delle sfide prevede due singolari ed un doppio: i giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match. La Nazione che vince il maggior numero di incontri in una sfida sarà dichiarata la vincitrice della sfida e le verrà assegnato un punto. In caso di risultato deciso dopo ledi singolare, l’incontro di doppio deve comunque essere giocato per ottenere il punteggio definitivo della sfida ai fini della classifica del ...

