Fedez alla presentazione di X Factor, un dettaglio non passa inosservato: «Forse era l'emozione...» (Di mercoledì 14 settembre 2022) emozione fin troppo evidente. Fedez in ansia per il ruolo di giudice di X Factor? A giudicare dalle foto della presentazione ufficiale sembrerebbe di sì. Basta guardare il... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 settembre 2022)fin troppo evidente.in ansia per il ruolo di giudice di X? A giudicare dalle foto dellaufficiale sembrerebbe di sì. Basta guardare il...

Fedez : Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ris… - ginugiola : RT @fanpage: “Credo sia fondamentale non dimenticare mai le proprie radici' Fedez ha deciso di dare una mano concreta alla cittadina alle p… - fedez_fedez1 : RT @Fedez: Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione… - fedez_fedez1 : RT @XFactor_Italia: REGAZ MA QUANTO SIETE BELLI alla conferenza stampa di #XF2022!????? - fedez_fedez1 : RT @XFactor_Italia: Countdown #XF2022 CHECK!?? Manca solo una settimana alla prima puntata, @Fedez vi aspetta il 15 settembre alle 21.15 su… -