Ecco il Sesto potere | anche i cittadini fanno informazione Lo sostengo nel mio libro

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il massone francese Montesquieu (1689-1755) sosteneva che la democrazia va difesa dai pericoli di totalitarismo attraverso la “separazione dei poteri” istituzionali. Illegislativo (parlamento), esecutivo (governo) e giudiziario (magistratura) devono essere gestiti in modo autonomo. Il quarto(giornale e tv) ha in larga parte fallito il ruolo storico di informare il popolo, poiché oggi confonde i fatti con le opinioni. Si è trasformato in propaganda. Nel biennio 2020-2021, cioè in piena pandemia, i media mainstream (soprattutto televisivi) hanno “manganellato” milioni diche sceglievano di non introdurre nel proprio corpo un farmaco-vaccino. Questa tipo di stampa-propaganda ha arbitrariamente diviso il pubblico in “buoni” e “cattivi”, spesso mentendo spudoratamente. Il quinto...