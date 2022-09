Due sold out al Palapartenope, Luchè aggiunge una terza data a Napoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il grande successo della tranche estiva del DOVE VOLANO LE AQUILE SUMMER TOUR – prodotto da BPM Concerti e Trident Music – concluso il 12 agosto all’Arena dei Pini di Baia Domizia, e dopo il doppio sold out delle date campane del 29 e del 30 novembre al Palapartenope, Luché annuncia oggi un nuovo appuntamento nella sua Campania, venerdì 2 dicembre 2022 al Palapartenope di Napoli, che va ad aggiungersi alle date autunnali già annunciate. I fan potranno finalmente incontrare l’artista per vivere le emozioni del suo spettacolo e ascoltare dal vivo le hit che stanno segnando una nuova era della sua vita artistica, tra cui i brani del progetto discografico DOVE VOLANO LE AQUILE, uscito il 1 aprile per Columbia Records/Sony Music e certificato disco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo il grande successo della tranche estiva del DOVE VOLANO LE AQUILE SUMMER TOUR – prodotto da BPM Concerti e Trident Music – concluso il 12 agosto all’Arena dei Pini di Baia Domizia, e dopo il doppioout delle date campane del 29 e del 30 novembre al, Luché annuncia oggi un nuovo appuntamento nella sua Campania, venerdì 2 dicembre 2022 aldi, che va adrsi alle date autunnali già annunciate. I fan potranno finalmente incontrare l’artista per vivere le emozioni del suo spettacolo e ascoltare dal vivo le hit che stanno segnando una nuova era della sua vita artistica, tra cui i brani del progetto discografico DOVE VOLANO LE AQUILE, uscito il 1 aprile per Columbia Records/Sony Music e certificato disco ...

