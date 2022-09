Decine di migliaia di persone per l'addio alla Regina Elisabetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Decine di migliaia di persone sono già in fila sulla riva meridionale del Tamigi, nel centro di Londra, per entrare nella camera ardente dove riposerà la salma di Elisabetta II, che sarà installata nella Westminster Hall del palazzo del Parlamento, a partire dalle 17 ora locale. Tra poco partirà la processione che trasporterà la salma da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster e poco fa le autorità hanno fatto sapere che sono già tutti occupati anche gli spazi lungo il percorso della processione funebre. La processione funebre sarà guidata dal re Carlo affiancato dai figli, William e Harry, un'immagine che ricorderà quella toccante ai funerali di Lady Diana. I funerali della Regina Elisabetta II, lunedì prossimo, saranno le esequie più imponenti mai ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022)didisono già in fila sulla riva meridionale del Tamigi, nel centro di Londra, per entrare nella camera ardente dove riposerà la salma diII, che sarà instta nella Westminster Hall del palazzo del Parlamento, a partire dalle 17 ora locale. Tra poco partirà la processione che trasporterà la salma da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster e poco fa le autorità hanno fatto sapere che sono già tutti occupati anche gli spazi lungo il percorso della processione funebre. La processione funebre sarà guidata dal re Carlo affiancato dai figli, William e Harry, un'immagine che ricorderà quella toccante ai funerali di Lady Diana. I funerali dellaII, lunedì prossimo, saranno le esequie più imponenti mai ...

