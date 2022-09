Dal biondo Double Gold al castano Nutella, ecco cosa c'èda chiedere in salone nelle prossime settimane (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con l’arrivo dell’autunno 2022 torna la voglia di rinnovare il proprio hair look e cambiare colore di capelli. Per la prossima stagione le regole sembrano già definite: si andrà verso colori più caldi e avvolgenti sia per le bionde sia per le more, senza dimenticare le sfumature ramate, vere protagoniste. Tutti i colori di capelli del 2022 guarda le foto Tendenze colore capelli autunno 2022: le nuance più richieste Tommaso Incamicia, founder e hairstylist di MyPlace Hair Studio e Partner Davines ci svela le prossime tendenze colore capelli autunno 2022. «Partiamo dal ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con l’arrivo dell’autunno 2022 torna la voglia di rinnovare il proprio hair look e cambiare colore di capelli. Per la prossima stagione le regole sembrano già definite: si andrà verso colori più caldi e avvolgenti sia per le bionde sia per le more, senza dimenticare le sfumature ramate, vere protagoniste. Tutti i colori di capelli del 2022 guarda le foto Tendenze colore capelli autunno 2022: le nuance più richieste Tommaso Incamicia, founder e hairstylist di MyPlace Hair Studio e Partner Davines ci svela letendenze colore capelli autunno 2022. «Partiamo dal ...

