Così Putin disse no alla pace: «L’Ucraina offrì la rinuncia alla Nato, lui decise di proseguire l’invasione» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo zar avrebbe preferito procedere con l’invasione su larga scala. Il retroscena rivelato da Reuters con le testimonianze di fonti vicine alla leadership russa Leggi su corriere (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo zar avrebbe preferito procedere consu larga scala. Il retroscena rivelato da Reuters con le testimonianze di fonti vicineleadership russa

Così Putin a marzo disse no alla pace (negoziata da un suo fedelissimo): «Stracciò il piano, voleva...