Come pulire il wc velocemente: ecco il trucco della nonna (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oggi parliamo dell’igiene del wc di casa. È chiaro che i sanitari devono essere puliti e igienizzati spesso, ma il wc sta in cima alla lista per il procedimento di… L'articolo proviene da Puglia24news. Leggi su puglia24news (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oggi parliamo dell’igiene del wc di casa. È chiaro che i sanitari devono essere puliti e igienizzati spesso, ma il wc sta in cima alla lista per il procedimento di… L'articolo proviene da Puglia24news.

ardovig : RT @PossibileIt: La natura ti spiega che nessuno si salva da solo. Pulire l’argine di un comune, se non hai pulito a valle, non serve a nie… - w_girardi : RT @PossibileIt: La natura ti spiega che nessuno si salva da solo. Pulire l’argine di un comune, se non hai pulito a valle, non serve a nie… - FabioPetricca2 : RT @PossibileIt: La natura ti spiega che nessuno si salva da solo. Pulire l’argine di un comune, se non hai pulito a valle, non serve a nie… - sergiodon73 : @EnricoLetta Ma se non siete in grado di pulire i fiumi come pensate di fermare il. Cambiamento climatico - Eolopio : @EnricoLetta 3) Come si fa a non pulire tombini e caditoie? E infine come si fa a non incentivare la cura del propr… -