Claudio Baglioni in concerto a Udine | Gorizia e Trieste

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo il grandissimo successo di “DODICI NOTE SOLO”,da novembre tornerà dal vivo con nuove date live nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia. “DODICI NOTE SOLO BIS” vedrà nuovamente– voce, pianoforte e altri strumenti – con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto delpiù appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del PREMIO TENCO 2022.tornerà a grande richiesta anche in Friuli Venezia Giulia con tre attesi concerti in programma il 14 dicembre 2022 al Teatro Nuovo Giovanni da, il 15 dicembre al Teatro Verdi die il 30 gennaio 2023 al Politeama Rossetti di ...

ClaudioBaglioni : Dopo il grandissimo successo di DODICI NOTE SOLO CLAUDIO BAGLIONI da novembre tornerà dal vivo con nuove date live… - Elena25026303 : Claudio Baglioni - E' ci sei tu - GMDeFrancesco : @AlfonsoFuggetta @brusco_sandro @albertobisin Baglioni è trasversale. Il corollario è: Giovanna Marini, Claudio Lolli e Paolo Pietrangeli. - AlfonsoFuggetta : @GMDeFrancesco @brusco_sandro @albertobisin E magari anche Claudio Baglioni, perché no? - Dida_ti : RT @Titti_marra: E ci sorprese addormentati...mano nella mano... Con tutto l'amore che posso Claudio Baglioni #Musica #13settembre #Buon… -

A seguire il grande ritorno a Forlì dicon il tour Dodici Note Solo BIS , sabato 21 gennaio alle ore 21. Lo spettacolo vedrà nuovamente- voce, pianoforte e altri strumenti -...... e all'estero per g 1789 (Francia), Le Rve (Las Vegas), Romeo & Giulietta, e in grado di spaziare dalle collaborazioni con artisti del calibro di(nell'ultimo anno con lo spettacolo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo il concerto di Claudio Baglioni, previsto per il 18 Novembre, il Teatro Pirandello continua a spalancare le proprie porte alla grande musica d’autore: sa ...