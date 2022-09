Chi l'ha visto torna stasera su Rai3 con la nuova stagione (Di mercoledì 14 settembre 2022) stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto con la prima puntata della nuova stagione: i casi di Angela Celentano, Liliana Resinovich e Carlo La Duca. Chi l'ha visto torna stasera su Rai3 alle 21:20 con la prima puntata della nuova stagione. Federica Sciarelli torna ancora una volta alla conduzione dello storico programma RAI che, nel corso degli anni, ha contribuito a risolvere numerosi casi di persone scomparse. È il caso Angela Celentano ad aprire il nuovo appuntamento: alla presenza dei genitori, Maria e Catello, saranno mostrati i giochi della piccola Angela con la speranza che lei, oggi donna, possa riconoscerli. In diretta anche la mamma di Carlo La Duca: la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022)sualle 21:20Chi l'hacon la prima puntata della: i casi di Angela Celentano, Liliana Resinovich e Carlo La Duca. Chi l'hasualle 21:20 con la prima puntata della. Federica Sciarelliancora una volta alla conduzione dello storico programma RAI che, nel corso degli anni, ha contribuito a risolvere numerosi casi di persone scomparse. È il caso Angela Celentano ad aprire il nuovo appuntamento: alla presenza dei genitori, Maria e Catello, saranno mostrati i giochi della piccola Angela con la speranza che lei, oggi donna, possa riconoscerli. In diretta anche la mamma di Carlo La Duca: la ...

