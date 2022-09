C’è un nesso tra polveri sottili nell’aria e cancro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Emergono prove inequivocabili sul legame tra inquinamento atmosferico e tumore polmonare anche nei non fumatori. Lo afferma la Società italiana di medicina ambientale (Sima) commentando i risultati della ricerca su 247 campioni bioptici polmonari presentata al Congresso europeo di oncologia medica (Esmo) e realizzata dalla University College of London."Lo studio inglese appena presentato all'Esmo ha individuato per la prima volta uno dei meccanismi alla base dell'insorgenza di tumori polmonari nei non fumatori, collegando questa drammatica patologia all'inalazione di polveri sottili, con particolare riferimento al PM 2.5" ha dichiarato il presidente della Sima, Alessandro Miani, aggiungendo "nei modelli animali utilizzati, l'esposizione al particolato atmosferico era infatti in grado d'indurre il tumore polmonare in topi portatori di mutazione del gene ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Emergono prove inequivocabili sul legame tra inquinamento atmosferico e tumore polmonare anche nei non fumatori. Lo afferma la Società italiana di medicina ambientale (Sima) commentando i risultati della ricerca su 247 campioni bioptici polmonari presentata al Congresso europeo di oncologia medica (Esmo) e realizzata dalla University College of London."Lo studio inglese appena presentato all'Esmo ha individuato per la prima volta uno dei meccanismi alla base dell'insorgenza di tumori polmonari nei non fumatori, collegando questa drammatica patologia all'inalazione di, con particolare riferimento al PM 2.5" ha dichiarato il presidente della Sima, Alessandro Miani, aggiungendo "nei modelli animali utilizzati, l'esposizione al particolato atmosferico era infatti in grado d'indurre il tumore polmonare in topi portatori di mutazione del gene ...

massimo_chiodo : @MarioRo68110372 @MomblanOfficial @fil_otto @guido_vaciago @FabDellaValle @AIA_it @GiovaAlbanese @MaxNerozzi… - 8scoglio_nata5 : @Leoncina1971 Ma io vorrei sapere il nesso! Non c’entra sul fatto che hai scritto una cosa ma esplicarla è necessario. - DAmboldi : RT @tiziodesio: Il nesso c'é tutto, spiace che tu non lo veda. Le nostre battaglie le conduciamo noi, tu conduci quella per big pharma come… - tiziodesio : Il nesso c'é tutto, spiace che tu non lo veda. Le nostre battaglie le conduciamo noi, tu conduci quella per big pha… - Vita77178000 : @bottari12 Il nesso c’è eccome! Che pur di andare al potere hanno calpestato gli italiani. Qua l’era il loro proble… -

Paziente muore: l'ospedale deve risarcire Anche in sede civile, quindi, vale la sentenza liberatoria "perché il fatto non sussiste": se esclude il nesso causale fra la negligenza dei professionisti e il decesso del malato, l'Asl, in quanto ... Svelarsi e rivelarsi, le opere di Anna Somensari in mostra a Mantova 17 - 29 settembre 2022 A questo serve inoltrarsi tra Bucce e cortecce 1 (2015) tra lame di blu e di verde, dove, nel ritmo franto dell'opera e nell'inafferrabilità dei semi di senso, emerge ancora il nesso fra natura, ... nss magazine Anche in sede civile, quindi, vale la sentenza liberatoria "perché il fatto non sussiste": se esclude ilcausale fra la negligenza dei professionisti e il decesso del malato, l'Asl, in quanto ...A questo serve inoltrarsi tra Bucce e cortecce 1 (2015) tra lame di blu e di verde, dove, nel ritmo franto dell'opera e nell'inafferrabilità dei semi di senso, emerge ancora ilfra natura, ... Come è stato il debutto nel menswear di Peter Do