Calcio: fratello Pogba e altre tre persone arrestate dalla polizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Parigi, 14 set. (Adnkronos) - Il fratello di Paul Pogba, Mathias Pogba, autore di diversi video contro il campione del mondo francese nelle ultime settimane, è stato arrestato insieme ad altre tre persone. Un primo fermo di polizia è avvenuto martedì sera e gli altri tre sono avvenuti mercoledì, secondo una fonte giudiziaria, come riporta Le Parisien. Secondo una fonte a conoscenza della questione, Mathias Pogba si è presentato agli inquirenti mercoledì pomeriggio. In una denuncia depositata il 16 luglio presso la Procura di Torino, Paul Pogba ha denunciato tentativi di estorsione tra marzo e luglio 2022 per diversi milioni di euro. Tale denuncia ha portato all'apertura di un'indagine preliminare da parte della Procura di Parigi il 3 agosto, poi di ...

