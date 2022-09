Aerospazio | Ala acquisisce la spagnola Scp Sintersa per 43 mln

Imille10 : ALA continua la sua espansione in Europa acquisendo uno dei leader in Spagna nella distribuzione di componentistica… -

La logistica italiana per l'cresce anche in Spagna, rafforzando allo stesso tempo la sua diffusione in Europa. La società campana, specializzata nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e ...Con l'acquisizione,, già presente nel Regno Unito, in Francia, Germania, in Israele e negli ...elettrica e nella progettazione e produzione di sistemi di interconnessione per l', la ...Ala, gruppo della logistica italiano, si rafforza nel settore aerospaziale, difesa, ferroviario ed industriale, acquisendo il gruppo spagnolo Scp Sintersa per 43 milioni di euro. Una parte del corrisp ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...