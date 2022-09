Aborto, Meloni: “Non voglio abolire legge 194” (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io non voglio abolire la legge 194 sull’Aborto, non voglio modificarla, io voglio applicarla, che significa anche” dare spazio alla “prevenzione”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, risponde alle domande del Tg di La7. “Per esempio vorrei dare un’alternativa a una donna che abortisce per motivi economici: questo non significa diminuire i diritti, ma allargarli”, aggiunge. Capitolo energia: “E’ qualche giorno che mi sorprendono le dichiarazioni di Salvini, a volte sembra più polemico con me che non con gli avversari. Il prezzo del gas sale perché le speculazioni salgono, se non fermiamo le speculazioni 30 miliardi non bastano”. “Non è giusto dire che stiamo aspettando l’Europa, perché ho chiesto che l’Italia faccia il disaccoppiamento tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io nonla194 sull’, nonmodificarla, ioapplicarla, che significa anche” dare spazio alla “prevenzione”. Così Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, risponde alle domande del Tg di La7. “Per esempio vorrei dare un’alternativa a una donna che abortisce per motivi economici: questo non significa diminuire i diritti, ma allargarli”, aggiunge. Capitolo energia: “E’ qualche giorno che mi sorprendono le dichiarazioni di Salvini, a volte sembra più polemico con me che non con gli avversari. Il prezzo del gas sale perché le speculazioni salgono, se non fermiamo le speculazioni 30 miliardi non bastano”. “Non è giusto dire che stiamo aspettando l’Europa, perché ho chiesto che l’Italia faccia il disaccoppiamento tra ...

Varco001 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Giorgia #Meloni: 'Vogliamo dare il diritto alle donne che pensano che l'aborto sia l'unica scelta che hanno… - tabarro63 : RT @BimbePeppe: #Meloni:”Vogliamo dare diritto a donne che pensano che aborto sia unica scelta che hanno, di fare scelta diversa. Non stiam… - Daviderel4 : RT @erretti42: Aborto, la nuova stretta di Viktor Orban: 'Le donne ungheresi dovranno ascoltare il battito del feto prima di interrompere l… - nieddupierpaolo : RT @ultimenotizie: 'Io non voglio abolire la #legge194 sull'#aborto, non voglio modificarla, io voglio applicarla, che significa anche' dar… - DanyRoss70 : RT @ultimenotizie: 'Io non voglio abolire la #legge194 sull'#aborto, non voglio modificarla, io voglio applicarla, che significa anche' dar… -