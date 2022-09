Abel Ferrara e la droga: “Mi sono ripulito, altrimenti non ce l’avrei fatta” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dieci anni fa, Abel Ferrara si stava ripulendo dalla droga, in una fattoria in mezzo al nulla, quando ha passato la prima notte di buon sonno da decenni. “Il momento in cui ho capito di aver preso a calci le droghe è stato 40 giorni dopo che ho smesso di prenderle”, ricorda il regista, con il suo accento del Bronx denso e scoppiettante. “È come Gesù nel deserto: hai bisogno di 40 giorni di disintossicazione per diventare davvero sobrio. Erano le otto o le nove e si fece buio, come se tutto il resto dell’universo stesse per dormire. E alla fine, dopo Dio sa quanto tempo, sono andato a dormire anch’io.” Oggi Ferrara ha 70 anni, nel pieno di quella che deve essere la sua sesta o settima vita, e vive a Roma dal 2012. Rimane uno dei veri visionari della storia del cinema, un provocatore e poeta: i suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dieci anni fa,si stava ripulendo dalla, in una fattoria in mezzo al nulla, quando ha passato la prima notte di buon sonno da decenni. “Il momento in cui ho capito di aver preso a calci le droghe è stato 40 giorni dopo che ho smesso di prenderle”, ricorda il regista, con il suo accento del Bronx denso e scoppiettante. “È come Gesù nel deserto: hai bisogno di 40 giorni di disintossicazione per diventare davvero sobrio. Erano le otto o le nove e si fece buio, come se tutto il resto dell’universo stesse per dormire. E alla fine, dopo Dio sa quanto tempo,andato a dormire anch’io.” Oggiha 70 anni, nel pieno di quella che deve essere la sua sesta o settima vita, e vive a Roma dal 2012. Rimane uno dei veri visionari della storia del cinema, un provocatore e poeta: i suoi ...

