Un paper dell’Ue rivela | il price cap al gas russo è improbabile

(Di martedì 13 settembre 2022) Continua la battaglia, in sede comunitaria, per l’approvazione del prossimo pacchetto della Commissione, riguardante le nuove misure da porre in atto per fronteggiare la crisi energetica. All’interno delle bozze, che circolano in queste ultime ore, si rinviene la riduzione dei consumi per un massimo di tre o quattro ore al giorno, negli orari di punta; l’applicazione di tributi sugli extraprofitti delle compagnie dell’Oil & Gas, le quali hanno notevolmente incrementato i propri profitti (il guadagno del 2022 sarà cinque volte superiore rispetto a quello dell’anno scorso); ed infine rimane il nodo relativo alla fissazione del tetto massimo al prezzo del gas. Il pianoPochi giorni fa, i Paesi membri si erano spaccati circa l’introduzione di un nuovocap, che non riguardasse solo Mosca, ma tutto il gas importato ...