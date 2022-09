Traffico Roma del 13-09-2022 ore 18:00 (Di martedì 13 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani incidenti con code sulla Nomentana altezza via Spallanzani verso la tangenziale est altro incidente su via Ostiense nei pressi di piazza del Gazometro verso la Basilica di San Paolo lavori con code sulla Cassia Veientana 3 raccordo via della Giustiniana in uscita dalla capitale code per Traffico intenso sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e via dei Prati Fiscali nelle due direzioni rallentamenti a tratti sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Nomentana direzione San Giovanni eventi Stadio Olimpico tra Nomentana e Salaria sul Raccordo Anulare si sta in fila tra Flaminia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana sulla via Pontina file per lavori all’altezza di Castel di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 settembre 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani incidenti con code sulla Nomentana altezza via Spallanzani verso la tangenziale est altro incidente su via Ostiense nei pressi di piazza del Gazometro verso la Basilica di San Paolo lavori con code sulla Cassia Veientana 3 raccordo via della Giustiniana in uscita dalla capitale code perintenso sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e via dei Prati Fiscali nelle due direzioni rallentamenti a tratti sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Nomentana direzione San Giovanni eventi Stadio Olimpico tra Nomentana e Salaria sul Raccordo Anulare si sta in fila tra Flaminia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana sulla via Pontina file per lavori all’altezza di Castel di ...

LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Nomentana altezza Colleverde ?????? Traffico rallentato > Tor Lupara #Luceverde #Lazio - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaNord #RomaTPL ????Traffico intenso per lavori in via #Salaria alt. via Gaiole in Chianti dir. Roma.… - salernotoday : Salernitana-Roma, pronto il dispositivo di traffico: ecco i divieti - LucaGiovagnoni : Domenica sera alle ore 21 ci sarà una gara podistica nel centro di Roma sono solo 10km, in 1h30' finirà tutto. Sicu… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Traffico fortemente rallentato zona Aurelia / Piazza San Giovanni Battista de la Salle ?????? Ripercussioni… -