Supplenze 2022/23: è possibile lavorare contemporaneamente in scuola statale e paritaria ma ci sono limiti di orario (Di martedì 13 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: la normativa permette ai docenti di lavorare in contemporanea in scuole statali e paritarie, ma ci sono delle regole da rispettare. Purtroppo, nonostante la normativa, rimangono ancora alcune perplessità che alcuni Dirigenti Scolastici non hanno ancora superato negli anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022)anno scolastico/23: la normativa permette ai docenti diin contemporanea in scuole statali e paritarie, ma cidelle regole da rispettare. Purtroppo, nonostante la normativa, rimangono ancora alcune perplessità che alcuni Dirigenti Scolastici non hanno ancora superato negli anni. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze 2022/23: è possibile lavorare contemporaneamente in scuola statale e paritaria ma ci sono limiti di orario - UilTrapani : RT @Tp24it: Supplenze nelle scuole trapanesi, per i sindacati sono illegittime - algonoalgoritmo : RT @ZaWarudo994: Boomer che si incazzano per l'algoritmo per le supplenze della scuola 2022-2023. Ma io dico: prima di compilare le 150 pre… - ZaWarudo994 : Boomer che si incazzano per l'algoritmo per le supplenze della scuola 2022-2023. Ma io dico: prima di compilare le… - Tp24it : Supplenze nelle scuole trapanesi, per i sindacati sono illegittime -