Splatoon 3: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di martedì 13 settembre 2022) A distanza di ben 5 anni dal lancio di Splatoon 2 su Nintendo Switch, dopo il debutto del primo capitolo su WiiU, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Splatoon 3, il cui successo ha portato alla vendita di oltre 3,5 milioni di copie solo in Giappone, a distanza di pochi giorni dal lancio. Splatoon 3 Recensione In Splatoon 3 vestite i panni di un nuovo protagonista, naturalmente personalizzabile, ed accompagnato nel corso dell’avventura da Salmonello, una piccola e creatura anche essa personalizzabile, il quale naturalmente non fungerà solo da companion ma avrà una funzione chiave nella modalità Storia. Dopo aver completato il tutorial iniziale nel deserto, vi ritroverete nella città principale, la quale funge da hub, da dove potrete accedere non solo alle ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 13 settembre 2022) A distanza di ben 5 anni dal lancio di2 su Nintendo Switch, dopo il debutto del primo capitolo su WiiU, quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi3, il cui successo ha portato alla vendita di oltre 3,5 milioni di copie solo in Giappone, a distanza di pochi giorni dal lancio.In3 vestite i panni di un nuovo protagonista, naturalmente personalizzabile, ed accompagnato nel corso dell’avventura da Salmonello, una piccola e creatura anche essa personalizzabile, il quale naturalmente non fungerà solo da companion ma avrà una funzione chiave nella modalità Storia. Dopo aver completato il tutorial iniziale nel deserto, vi ritroverete nella città principale, la quale funge da hub, da dove potrete accedere non solo alle ...

