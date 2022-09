Sciopero trasporti | le sigle sindacali confermano lo stop indetto per venerdì 16 settembre

(Di martedì 13 settembre 2022) Come anche da noi già annunciato nei giorni scorsi, “in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”, ed oggi Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno confermato lo “nazionale di 8 ore,16, nel trasporto pubblico locale”, proclamato unitariamente., le: “A tutt’oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro” Come tengono a rimarcare le organizzazioniattraverso una nota, “Scioperiamo di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna ...

nazionale di 8 ore venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro "in considerazione delle