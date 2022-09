Roma, l’ex ds Petrachi: “Dybala il fiore all’occhiello del mercato” (Di martedì 13 settembre 2022) l’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’. Ecco le sue parole: “Ibanez tecnicamente è più forte di Bremer, ma ha una mentalità più da brasiliano. Ibanez ha velocità e sa usare bene entrambi i piedi e su queste sue caratteristiche ci marcia. Più Ibanez rimane umile meglio è. Quando pensa di fare il regista difensivo fa più danni. Rimpiatni? Quando sono arrivato alla Roma sapevo bene a cosa andassi incontro ed era già in una situazione allucinante. Volevo fare esperienza in un’altra piazza. Il presidente Pallotta era disposto a rimettere in piedi la situazione abbassando i costi e l’età media perché la squadra si stava spegnendo come una candela. Io mi sono buttato e l’ho fatto con passione. La cosa che mi rimprovero è di non aver parlato con il presidente di cose ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022)direttore sportivo della, Gianluca, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’. Ecco le sue parole: “Ibanez tecnicamente è più forte di Bremer, ma ha una mentalità più da brasiliano. Ibanez ha velocità e sa usare bene entrambi i piedi e su queste sue caratteristiche ci marcia. Più Ibanez rimane umile meglio è. Quando pensa di fare il regista difensivo fa più danni. Rimpiatni? Quando sono arrivato allasapevo bene a cosa andassi incontro ed era già in una situazione allucinante. Volevo fare esperienza in un’altra piazza. Il presidente Pallotta era disposto a rimettere in piedi la situazione abbassando i costi e l’età media perché la squadra si stava spegnendo come una candela. Io mi sono buttato e l’ho fatto con passione. La cosa che mi rimprovero è di non aver parlato con il presidente di cose ...

ilRomanistaweb : ??? #Petrachi: 'Il calcio è semplice, uniti si vince. A #Roma non c'era unione' L'ex direttore sportivo giallorosso:… - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: L'URLO: SCHIAVI IN CAMBIO DI PETROLIO La casa editrice L.A.D. è orgogliosa di presentare il libro di Michelangelo Sev… - CHEMONDOSTRANO : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Io mi auguro un 2% l uno e da persona da sempre di sinistra e da ex m5s lo auguro davv… - Novella_2000 : Francesco Chiofalo, scintille con l’ex Selvaggia Roma a Venezia: il racconto - Mary35999509 : RT @repubblica: Inchiesta mascherine: l'ex commissario all'emergenza Covid Arcuri indagato per peculato, abuso d'ufficio e corruzione https… -