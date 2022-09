Regina Elisabetta, quella volta che diede un due di picche ad un componente dei Beatles (Di martedì 13 settembre 2022) La Regina Elisabetta ha amato a tal punto la serie televisiva Twin Peaks che, rifiutò di assistere ad un concerto privato eseguito da un componente dei Beatles pur di vedere un episodio che andava in onda quel giorno. Lo ha raccontato il musicista stesso, che non si è esibito per la Regina, che preferiva lo show creato da David Lynch. Lo ha raccontato chi di quello show è stato l’anima musicale, cioè Angelo Badalamenti. La Regina Elisabetta e il due di picche ai Beatles “Quando Twin Peaks stava prendendo il via in tutto il mondo, sono andato a Londra per lavorare con Paul McCartney ad Abbey Road – racconta Angelo Badalamenti -. Lui mi ha detto: ‘Lascia che ti racconti una storia’. Non molto tempo prima che ci incontrassimo, gli era ... Leggi su tvzap (Di martedì 13 settembre 2022) Laha amato a tal punto la serie televisiva Twin Peaks che, rifiutò di assistere ad un concerto privato eseguito da undeipur di vedere un episodio che andava in onda quel giorno. Lo ha raccontato il musicista stesso, che non si è esibito per la, che preferiva lo show creato da David Lynch. Lo ha raccontato chi di quello show è stato l’anima musicale, cioè Angelo Badalamenti. Lae il due diai“Quando Twin Peaks stava prendendo il via in tutto il mondo, sono andato a Londra per lavorare con Paul McCartney ad Abbey Road – racconta Angelo Badalamenti -. Lui mi ha detto: ‘Lascia che ti racconti una storia’. Non molto tempo prima che ci incontrassimo, gli era ...

