Re Carlo III 'avrebbe bisogno di una camomilla': la reazione eccessiva durante la firma. Cosa ha fatto (Di martedì 13 settembre 2022) Il passaggio di potere nel Regno Unito dopo la morte di Elisabetta II ha visto un momento formale nelle firme apposte da Carlo III per poter salire al trono e diventare nuovo Re. Qualcosa però non è andata come previsto, facendo sbellicare dalle risate molti di coloro che hanno assistito alla scena. LEGGI ANCHE :– Meghan Markle 'maleducata' con l'aiutante reale? La scena ripresa di nascosto che non è piaciuta a tutti Il momento della firma di Carlo III fa sbellicare il web Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il momento storico dell'ascesa al trono di Carlo III è stato catturato dagli utenti di Twitter e YouTube che non hanno esitato a trasformarlo in un'esilarante serie di clip. durante la firma, infatti, Carlo è parso piuttosto ...

