(Di martedì 13 settembre 2022) Bruxelles, 13 settembre 2022 "A nome di Fratelli d'Italia voglio esprimere la nostra soddisfazione per i voti di questa mattina che riguardano la. Nel primo caso parliamo della ...

Lo ha dichiarato a margine dei lavori della plenaria l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola, componente della commissione Ambiente e responsabile nazionale energia e ambiente di FdI. ...Lo afferma l'europarlamentare di Fratelli d'Italia -, Nicola, responsabile Ambiente ed Energia di Fratelli d'Italia. Procaccini (Ecr): 'Bene voto Parlamento Ue contro deforestazione' "A nome di Fratelli d'Italia voglio esprimere la nostra soddisfazione per i voti di questa mattina che riguardano la deforestazione. Nel primo caso parliamo della strategia per contrastare la deforest ...La nota dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia - ECR, Nicola Procaccini, responsabile Ambiente ed Energia di Fratelli d'Italia in merito alla questione gas ...