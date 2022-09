Perché in Italia non ci sono più i guardiani nei fari (Di martedì 13 settembre 2022) Fa notizia la pubblicazione di un concorso pubblico per l'assunzione di nuovi faristi (Gazzetta Ufficiale, anno 163°, numero 56 del 15 luglio 2022), i quali diventeranno dipendenti civili del ... Leggi su news.upday (Di martedì 13 settembre 2022) Fa notizia la pubblicazione di un concorso pubblico per l'assunzione di nuovisti (Gazzetta Ufficiale, anno 163°, numero 56 del 15 luglio 2022), i quali diventeranno dipendenti civili del ...

pdnetwork : UE non funziona perché partiti conservatori vogliono mantenere diritto di veto degli Stati e sono contro voto a mag… - elio_vito : Hanno riaperto le scuole e sono tornati a scuola migliaia di studenti che sono nati in Italia, vivono in Italia ma… - berlusconi : Oggi niente pillole del nostro programma, perché voglio farti qualche domanda. Se vuoi cambiare davvero le cose pe… - Pierluigibac : Perchè in Italia il passaggio di proprietà di un auto costa da 500 a oltre 700 euro, mentre in Germagna, Francia e… - pietro00112 : @DocRiserva @BabyYodler Siamo coglioni noi. Anzi voi o gli altri, perché io non contribuirò mai a questo sistema cr… -