Pallanuoto | Serie A1 | pubblicato calendario e date stagione 2022 2023

(Di martedì 13 settembre 2022) La Federnuoto haledella nuovadellaA1 di. Si comincia il 22 ottobre, sia per il campionato maschile che per quello femminile. Saranno quattordici le squadre impegnate nel torneo maschile, la cui regular season terminerà il 22 aprile, e per il quale sono previsti anche tre turni infrasettimanali. La 14esima in classifica retrocederà inA2, e la seconda squadra a scendere di categoria verrà decisa in un playout che vede coinvolte le squadre dalla decima alla tredicesima posizione. Per quanto riguarda il torneo femminile, la regular season con dieci squadre impegnate terminerà l’8 aprile e non sono previsti turni infrasettimanali. Si procederà, poi, con i playoff. A retrocedere sarà la decima in classifica, e anche la nona nel caso in ...