Nomi che iniziano per G e loro significato

Tanti i Nomi che iniziano per G, sia italiani che stranieri, da cui attingere se state cercando quello giusto per il vostro bambino. Dalla tradizione italiana possiamo prendere Gabriele, Giovanni e Giuseppe, solo per fare alcuni esempi, tutti Nomi di matrice biblica che continuano a essere molto popolari; il primo, in particolare, si trova al settimo posto nella classifica dei Nomi più usati nel 2020 in Italia stilata dall'Istat, con 4237 occorrenze. Fra i Nomi femminili fa invece persino meglio Ginevra, che nel 2020 si è piazzata al quarto posto in questo speciale elenco, con 3657 occorrenze. Gaia, Giada e Greta sono altri Nomi italiani da sempre molto amati da mamme e papà della penisola, ma negli ultimi anni sta prendendo piede anche l'americano Grace: 261, nel 2020, le neonate ...

