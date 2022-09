Morti di sete sul barcone. Nuova strage di migranti (Di martedì 13 settembre 2022) A Pozzallo arrivano in 26, ma altri 6 non ce l'hanno fatta: tra loro due bambini. Meloni: "Ora missione Ue" Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) A Pozzallo arrivano in 26, ma altri 6 non ce l'hanno fatta: tra loro due bambini. Meloni: "Ora missione Ue"

nelloscavo : Non sono morti, sono stati fatti deliberatamente morire. Sei profiughi siriani (tre bimbi) lasciati spegnersi di fa… - SeaWatchItaly : Sei morti di sete, di cui tre bambini, nel silenzio assordante delle istituzioni e degli Stati europei che abbandon… - elio_vito : @LegaSalvini Vergognatevi, continuate la vostra ignobile propaganda anche oggi che sono morti di sete in mare su un… - chiccaditarant1 : RT @nelloscavo: Non sono morti, sono stati fatti deliberatamente morire. Sei profiughi siriani (tre bimbi) lasciati spegnersi di fame e set… - EnneLuisa : RT @RescueMed: ?? Notizia tragica dal #Mediterraneo Due bambini di 1 e 2 anni, un ragazzo di 12 anni e tre donne morte di sete a pochi gio… -