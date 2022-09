Marc Marquez torna in pista: è ufficiale, annuncio spettacolare (Di martedì 13 settembre 2022) . Era atteso ed è arrivato in queste ore: fans estasiati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marc Ma?rquez (@MarcMarquez93) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il ritorno di Marc Marquez 110 giorni dopo. Il centauro spagnolo è reduce da due Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 13 settembre 2022) . Era atteso ed è arrivato in queste ore: fans estasiati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daMa?rquez (@93) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il ritorno di110 giorni dopo. Il centauro spagnolo è reduce da due Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Gazzetta_it : La MotoGP ritrova Marc Marquez: il ritorno in pista ad Aragon - Ticinonline : Riecco Marc Marquez: correrà il GP di Aragon #marcmarquez @MotoGP - sportli26181512 : Marc Marquez rientra ad Aragon: la sua storia dopo l'infortunio al braccio e le operazioni: Marquez è pronto a torn… - sportli26181512 : Marc Marquez torna in pista e correrà ad Aragon: l'annuncio è spettacolare. VIDEO: Il campione spagnolo ritorna in… - andrea95l : RT @thelastcornerit: MotoGP | Marc Marquez torna a correre per il GP Aragon - -