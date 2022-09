Luciano Moggi rivela | Ecco cosa sta succedendo davvero alla Juve E Allegri

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Si potrebbe definire una giornata di grande intensità con finale pirotecnico: vincono Napoli, Inter e Milan, alcune con fatica e altre con un pizzico di fortuna. Napoli e Inter addirittura in fotocopia raggiungevano la vittoria all'89': gli azzurri di Spalletti con un gol di Raspadori dentro una prestazione caparbia ma scialba nei contenuti, mentre i nerazzurri battevano i granata con la rete di Brozovic, manifestando però idee di gioco ancora confuse e soprattutto salvati dalle grandi parate di Handanovic. Il Toro non meritava di perdere, essendo stato per lungo tempo disposto molto meglio dell'Inter. Tra i nerazzurri il migliore era Lautaro che si è dannava l'anima, mai servito a dovere e costretto addirittura ad arretrare spesso per prendersi la p. Una vittoria che dovrebbe restituire all'ambiente serenità e autostima, anche se riteniamo che Inzaghi abbia ...