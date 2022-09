L’opera immersiva con gli NFT e l’Intelligenza Artificiale influenzata dai suoni di Philip Abussi (Di martedì 13 settembre 2022) “Mapping the NFT Revolution” di Mauro Martino, la prima mostra immersiva dedicata al fenomeno degli NFT e all’estetica del metaverso dal 7 al 28 settembre 2022 al MEET Digital Culture Center. Photo Credits: Luca MarendaL’opera è stata realizzata in collaborazione con Philip Abussi (sound artist e co-fondatore di Mokamusic), Luca Stornaiuolo (generative Ai) e Andrea Baronchelli (scientific coordination). Per mezzo di una video installazione immersiva a tutto schermo realizzata mediante tecniche avanzate di deep-learning e visual design, Martino racconta 5 anni di evoluzione dell’estetica e del mercato degli NFT, consentendo al fruitore di esperire la dimensione qualitativa di una rivoluzione intangibile, destinata a influenzare il tessuto ludico e produttivo delle comunità umane. Photo Credits: Luca ... Leggi su influencertoday (Di martedì 13 settembre 2022) “Mapping the NFT Revolution” di Mauro Martino, la prima mostradedicata al fenomeno degli NFT e all’estetica del metaverso dal 7 al 28 settembre 2022 al MEET Digital Culture Center. Photo Credits: Luca Marendaè stata realizzata in collaborazione con(sound artist e co-fondatore di Mokamusic), Luca Stornaiuolo (generative Ai) e Andrea Baronchelli (scientific coordination). Per mezzo di una video installazionea tutto schermo realizzata mediante tecniche avanzate di deep-learning e visual design, Martino racconta 5 anni di evoluzione dell’estetica e del mercato degli NFT, consentendo al fruitore di esperire la dimensione qualitativa di una rivoluzione intangibile, destinata a influenzare il tessuto ludico e produttivo delle comunità umane. Photo Credits: Luca ...

