Lega nella roccaforte Pd. Amodio, comizio a Giffoni Valle Piana (Di martedì 13 settembre 2022) Le risposte, la Lega, le darà giovedì 22 settembre a partire dalle ore 19 in piazza Umberto I a Giffoni Valle Piana. nella roccaforte piddina (il sindaco è Antonio Giuliano) il coraggioso referente territoriale leghista, l’avvocato Silvestro Amodio, animerà il comizio della ‘Lega Salvini Premier’ sulle elezioni politiche. Silvestro Amodio è coordinatore cittadino della Lega. Con lui saliranno sul palco Giusi Sabato – responsabile del dipartimento Trasporti della Lega Toscana e Giuseppe (Pino) Bicchielli, candidato di coalizione del centro destra nel collegio uninominale di Salerno alla Camera dei Deputati. Sfiderà Fulvio Bonavitacola in una contesa che già entusiasma gli osservatori ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 13 settembre 2022) Le risposte, la, le darà giovedì 22 settembre a partire dalle ore 19 in piazza Umberto I apiddina (il sindaco è Antonio Giuliano) il coraggioso referente territoriale leghista, l’avvocato Silvestro, animerà ildella ‘Salvini Premier’ sulle elezioni politiche. Silvestroè coordinatore cittadino della. Con lui saliranno sul palco Giusi Sabato – responsabile del dipartimento Trasporti dellaToscana e Giuseppe (Pino) Bicchielli, candidato di coalizione del centro destra nel collegio uninominale di Salerno alla Camera dei Deputati. Sfiderà Fulvio Bonavitacola in una contesa che già entusiasma gli osservatori ...

matteosalvinimi : Il mio intervento in diretta dall'Auditorium di Firenze Fiera il convegno della Lega 'È L'Italia che vogliamo', ogg… - borghi_claudio : Grazie al @CorriereEtrusco recuperato il mio discorso ai militanti Lega ieri a Piombino che credevo perduto come la… - matteosalvinimi : Fondamentali anche il taglio dell’IRAP e la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali. #Credo in fisco equo… - fbmaarket : Thomas Strakosha è il portiere di riserva del Brentford. L'allenatore Frank gli preferisce lo spagnolo David Raya d… - Gauro5 : @ZornasG Il governo non è nella pienezza delle sue funzioni perché m5stelle, Lega e fascisti l’hanno sfiduciato. Qu… -