Lecce-Monza, Sticchi Damiani: “Errori ingiustificabili, chiesti dialoghi arbitro-Var” (Di martedì 13 settembre 2022) “Ci sono stati i vari contatti istituzionali previsti tra club e classe arbitrale. Ancora oggi non riesco a trovare un appiglio, un’attenuante che permetta di giustificare l’arbitro e rendere meno macroscopici gli Errori, ma non c’è niente che li ridimensioni. Dal colloquio con i vertici sono emersi due Errori gravi ed oggettivi. Per distribuire le responsabilità abbiamo chiesto di avere accesso ai dialoghi tra arbitro e sala Var, perché vogliamo capire cosa si sono detti e poi vedere che conseguenze ci saranno per i diretti interessati”. Così Saverio Sticchi Damiani ai microfoni di Telerama ha commentato quanto successo in Lecce-Monza, con due rigori non assegnati ai salentini per i tocchi di mano evidenti di Molina e Marì non visti ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) “Ci sono stati i vari contatti istituzionali previsti tra club e classe arbitrale. Ancora oggi non riesco a trovare un appiglio, un’attenuante che permetta di giustificare l’e rendere meno macroscopici gli, ma non c’è niente che li ridimensioni. Dal colloquio con i vertici sono emersi duegravi ed oggettivi. Per distribuire le responsabilità abbiamo chiesto di avere accesso aitrae sala Var, perché vogliamo capire cosa si sono detti e poi vedere che conseguenze ci saranno per i diretti interessati”. Così Saverioai microfoni di Telerama ha commentato quanto successo in, con due rigori non assegnati ai salentini per i tocchi di mano evidenti di Molina e Marì non visti ...

