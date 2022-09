Laura Pausini rifiuta di intonare ‘Bella Ciao’ in diretta tv: “È un brano troppo politico”. E sui social è polemica (Di martedì 13 settembre 2022) Netta presa di posizione. Ospite, nei giorni scorsi, di “El Horminguero”, show spagnolo di successo, Laura Pausini ha rifiutato di intonare ‘Bella Ciao’. Il motivo? “È un brano troppo politico”. Nel corso di uno dei giochi musicali, i cantanti dovevano elencare testi che contenessero la parola corazón (cuore) e l’artista, che sarà coach nel talent ‘La Voz’ insieme a Luis Fonsi, Antonio Orozco e Pablo López, ha fatto riferimento a ‘Cuore Matto’. I presenti, però, l’hanno scambiata per ‘Bella Ciao’, spopolata recentemente in Spagna per il successo de La Casa di Carta e Pausini ha declinato l’invito a cantarla. Sui social è subito scoppiata la polemica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Netta presa di posizione. Ospite, nei giorni scorsi, di “El Horminguero”, show spagnolo di successo,hato di. Il motivo? “È un”. Nel corso di uno dei giochi musicali, i cantanti dovevano elencare testi che contenessero la parola corazón (cuore) e l’artista, che sarà coach nel talent ‘La Voz’ insieme a Luis Fonsi, Antonio Orozco e Pablo López, ha fatto riferimento a ‘Cuore Matto’. I presenti, però, l’hanno scambiata per, spopolata recentemente in Spagna per il successo de La Casa di Carta eha declinato l’invito a cantarla. Suiè subito scoppiata lae ...

