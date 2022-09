Iscrizione genitori al servizio Pago In Rete, compiti Dirigente: un esempio di circolare e informativa (Di martedì 13 settembre 2022) In ottemperanza al Decreto Legge n. 76 del 2020, dal 28 febbraio 2021, i genitori degli alunni devono effettuare tutti i pagamenti dei servizi acquistati dalle scuole, nonché il versamento dei contributi volontari, attraverso il sistema di pagamento telematico su piattaforma Pago PA. Cosa consente di fare il servizio Il servizio Pago In Rete consente L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) In ottemperanza al Decreto Legge n. 76 del 2020, dal 28 febbraio 2021, idegli alunni devono effettuare tutti i pagamenti dei servizi acquistati dalle scuole, nonché il versamento dei contributi volontari, attraverso il sistema di pagamento telematico su piattaformaPA. Cosa consente di fare ilIlInconsente L'articolo .

orizzontescuola : Iscrizione genitori al servizio Pago In Rete, compiti Dirigente: un esempio di circolare e informativa - SantanaMaester : @FelipeKarmelo @Na_Di75 Tipo conseguimento di una laurea, praticantato o specializzazione da genitori da più di 10… - milesi_mirko : @Mr_piolifan @Aleamoruso99 È diventato tutto costosissimo. I miei genitori per farmi fare sport non pagavano, ora x… -