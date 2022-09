Inter, vincere contro il Viktoria per il girone e per il buon umore (Di martedì 13 settembre 2022) Oggi l’Inter torna in campo contro il Viktoria Plzen Sarà una sfida sulla carta abbordabile per l’Inter che oggi sarà impegnata sul campo del Viktoria Plzen nella seconda giornata del girone C della Champions League 22/23. Per la squadra di Inzaghi non vincere oggi significherebbe dire addio ad una qualificazione che, sulla carta, sembra già di per se difficile, se non impossibile. vincere oggi, inoltre, darebbe a tutto l’ambiente una buone dose di serenità in questo inizio di stagione. ”Com’è dura la vita da tecnico. Simone Inzaghi non ha fatto in tempo a strappare con unghie e cuore tre punti d’oro al Torino, che già stasera in quel di Plzen, cittadina di 170mila abitanti della Repubblica Ceca a 90 km da Praga, si giocherà ... Leggi su intermagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Oggi l’torna in campoilPlzen Sarà una sfida sulla carta abbordabile per l’che oggi sarà impegnata sul campo delPlzen nella seconda giornata delC della Champions League 22/23. Per la squadra di Inzaghi nonoggi significherebbe dire addio ad una qualificazione che, sulla carta, sembra già di per se difficile, se non impossibile.oggi, inoltre, darebbe a tutto l’ambiente unae dose di serenità in questo inizio di stagione. ”Com’è dura la vita da tecnico. Simone Inzaghi non ha fatto in tempo a strappare con unghie e cuore tre punti d’oro al Torino, che già stasera in quel di Plzen, cittadina di 170mila abitanti della Repubblica Ceca a 90 km da Praga, si giocherà ...

