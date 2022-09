Il settembre della Repubblica nera (Di martedì 13 settembre 2022) In questo mese del 1943 Benito Mussolini, prigioniero sul Gran Sasso, fu liberato dai paracadutisti di Hitler. Di lì a pochi giorni, in un’Italia spaccata in due tra Alleati e nazifascisti, con la nuova forma di governo della Rsi cercò di dare un futuro al regime. Inutilmente. Dopo un lungo silenzio (per i più inspiegabile) la sera del 18 settembre 1943 la radio fece ascoltare agli italiani la voce di Benito Mussolini. Parlava da Monaco di Baviera. Si trovava in Germania, formalmente ospite dei nazisti che fino a quel momento lo avevano tenuto alla catena ma, da lì in avanti, avrebbero accorciato il guinzaglio per tenerlo ancora più stretto. «Camicie nere, italiani e italiane» esordì «ho tardato qualche giorno prima di indirizzarmi a voi perché, dopo un periodo d’isolamento morale, era necessario che riprendessi contatto col mondo». Il centenario ... Leggi su panorama (Di martedì 13 settembre 2022) In questo mese del 1943 Benito Mussolini, prigioniero sul Gran Sasso, fu liberato dai paracadutisti di Hitler. Di lì a pochi giorni, in un’Italia spaccata in due tra Alleati e nazifascisti, con la nuova forma di governoRsi cercò di dare un futuro al regime. Inutilmente. Dopo un lungo silenzio (per i più inspiegabile) la sera del 181943 la radio fece ascoltare agli italiani la voce di Benito Mussolini. Parlava da Monaco di Baviera. Si trovava in Germania, formalmente ospite dei nazisti che fino a quel momento lo avevano tenuto alla catena ma, da lì in avanti, avrebbero accorciato il guinzaglio per tenerlo ancora più stretto. «Camicie nere, italiani e italiane» esordì «ho tardato qualche giorno prima di indirizzarmi a voi perché, dopo un periodo d’isolamento morale, era necessario che riprendessi contatto col mondo». Il centenario ...

