sportli26181512 : Dzeko show: gol e assist. Inter in scioltezza con il Viktoria Plzen: Dzeko show: gol e assist. Inter in scioltezza… -

ilmessaggero.it

Tutto facile per l'Inter, che si impone 2 - 0 sul campo del Viktoria Plzen e riscatta la sconfitta all'esordio nel gruppo di Champions contro il Bayern. Uomo - partita Edin, che sblocca la partita al 20' con un bel destro incrociato su assist di Correa e nella ripresa manda in gol Dumfries a conclusione di una perfetta azione di contropiede della squadra di Inzaghi.Il Bayern avanti al 25' con Sané: nella ripresa l'Inter sfiora il pari con. Ma al 21' una azione super dei tedeschi con protagonista ancora Sané che provoca l'autogol di D'Ambrosio. . 7 ... Dzeko show, gol e assist: l'Inter vince 2-0 contro il Viktoria Plzen L’Inter sembra aver messo alle spalle il periodo difficile. Dopo aver battuto il Torino in campionato, i nerazzurri vincono anche in Champions contro ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...