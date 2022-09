Diretta Viktoria Plzen - Inter, Inzaghi sceglie Onana tra i pali e Correa - Dzeko in avanti (Di martedì 13 settembre 2022) La seconda giornata della fase a gironi di Champions League vede l'Inter affrontare la trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen . Il fischio d'inizio alla Doosan Arena è fissato alle 18. Leggi su leggo (Di martedì 13 settembre 2022) La seconda giornata della fase a gironi di Champions League vede l'affrontare la trasferta in Repubblica Ceca contro il. Il fischio d'inizio alla Doosan Arena è fissato alle 18.

Raqsan_Jani : Diretta streaming Viktoria Plzen vs Inter in Champions League oggi, guardalo gratuitamente qui #UCL #ChampionsLeague - leggoit : Diretta Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi sceglie Onana tra i pali e Correa-Dzeko in avanti - internewsit : LIVE - Viktoria Plzen-Inter 0-0: comincia la partita! Inzaghi cambia ancora - - Agenzia_Ansa : CHAMPIONS | In campo Viktoria Plzen-Inter. Segui la diretta. Si gioca anche Sporting-Tottenham #ANSA -