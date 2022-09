Demetrio Albertini: “Il gol contro il Monaco fu uno dei più belli” (Di martedì 13 settembre 2022) Il Milan, le notti europee, i gol: ecco i racconti di Demetrio Albertini Demetrio Albertini, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Milan, ecco le sue parole: “E’ difficile trasferire tutte le emozioni che si provano a giocare per la squadra del cuore. L’attesa delle notti di Champions League soprattutto dalla domenica al mercoledì era un mix di emozioni forti. La colonna sonora della coppa dalle grandi orecchie mi fa ancora venire la pelle d’Oca. Ormai è un inno. ed il Milan ha un senso di appartenenza verso questa competizione.?…? ?…?Gli slogan utopistici di Berlusconi e Galliani sono poi diventati realtà. Quel Milan ha cambiato qualcosa nel calcio mondiale. Indossare la maglia rossonera, per me, prima di tutto un senso di responsabilità. Tanti miei amici mi dicono che avrebbero vinto anche loro in ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) Il Milan, le notti europee, i gol: ecco i racconti di, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Milan, ecco le sue parole: “E’ difficile trasferire tutte le emozioni che si provano a giocare per la squadra del cuore. L’attesa delle notti di Champions League soprattutto dalla domenica al mercoledì era un mix di emozioni forti. La colonna sonora della coppa dalle grandi orecchie mi fa ancora venire la pelle d’Oca. Ormai è un inno. ed il Milan ha un senso di appartenenza verso questa competizione.?…? ?…?Gli slogan utopistici di Berlusconi e Galliani sono poi diventati realtà. Quel Milan ha cambiato qualcosa nel calcio mondiale. Indossare la maglia rossonera, per me, prima di tutto un senso di responsabilità. Tanti miei amici mi dicono che avrebbero vinto anche loro in ...

