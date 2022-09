COPPA DAVIS 2022 | IL PROGRAMMA DI MERCOLEDì 14

Leggi su sportnews.snai

(Di martedì 13 settembre 2022) Parte laanche per l’Italia, impegnata nel gruppo A insieme a Argentina, Svezia e Croazia. Proprio quest’ultima sarà l’avversaria dell’esordio per gli Azzurri capitanati da Volandri. Fra le altre gare, grande curiosità su Gran Bretagna-Usa: una sfida che promette spettacolo. La Germania senza Zverev, affronterà ad Amburgo una Francia aggrappata ai colpi di Goffin, mentre la Spagna cercherà la vittoria orfana di Alcaraz in casa contro una Serbia priva di Djokovic. La prima fase a gironi si concluderà il 18 settembre, mentre quella ad eliminazione diretta è prevista dal 22 al 27 novembre a Malaga. Vediamo nel dettaglio ildella giornata di. Francia-Germania: In quel di Amburgo, esordio per Francia e Germania, capitanate rispettivamente da Grosjean la prima e Kohlmann la seconda. I tedeschi ...