Cobra Kai 6, spuntano dettagli su trama e antagonista (Di martedì 13 settembre 2022) Cobra Kai 6, le indiscrezioni parlano chiaro: spuntano dei nuovissimi dettagli sulla trama e su chi sarà l’antagonista Il quinto capitolo di Cobra Kai è approdato su Netflix da pochissimo, soltanto lo scorso 9 settembre, scatenando l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. In pochi giorni i telespettatori hanno divorato la serie composta da dieci nuovi episodi, in cui si sono riprese ancora una volta le vicende che vedono protagonisti Ralph Macchio nei panni di Daniel e Yuji Okumoto in quelli di Chosen. Foto da Instagram @Cobrakai fcPer la gioia dei fan, nessuna attesa sulla riconferma: Cobra Kai 6 si farà e ad annunciarlo era stato già nelle scorse settimane lo showrunner della serie Netflix, Jon Hurwitz. Stando a quanto rivelato ... Leggi su vesuvius (Di martedì 13 settembre 2022)Kai 6, le indiscrezioni parlano chiaro:dei nuovissimisullae su chi sarà l’Il quinto capitolo diKai è approdato su Netflix da pochissimo, soltanto lo scorso 9 settembre, scatenando l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. In pochi giorni i telespettatori hanno divorato la serie composta da dieci nuovi episodi, in cui si sono riprese ancora una volta le vicende che vedono protagonisti Ralph Macchio nei panni di Daniel e Yuji Okumoto in quelli di Chosen. Foto da Instagram @kai fcPer la gioia dei fan, nessuna attesa sulla riconferma:Kai 6 si farà e ad annunciarlo era stato già nelle scorse settimane lo showrunner della serie Netflix, Jon Hurwitz. Stando a quanto rivelato ...

