"Chi para il c*** ad Allegri". Antonio Cassano fa il nome: gelo-Juve (Di martedì 13 settembre 2022) La Juve non vince ancora, e naturalmente la risposta di Antonio Cassano contro mister Massimiliano Allegri, alla Bobo TV, non è mancata. Secondo l'ex attaccante di Milan e Inter, Madama avrebbe dovuto azzannare la partita, ma così non è stato dopo un primo tempo non all'altezza, chiuso sotto per 2-0 all'Allianz Stadium. "La Juve per 90' ha dimostrato di essere la Sammartinese con tutto il rispetto — ha detto il barese — Non hai giocato contro il Psg o il Bayern Monaco, con tutto il rispetto per la Salernitana che a Torino ha fatto calcio. Io faccio fatica a trovare tanti giocatori che possono giocare nella Fiorentina o nel Bologna”. E ancora: "La Juve non ha fatto nulla, ha avuto altri propositi, nel secondo tempo sul 2-1 potevi prendere il 3-1 tre quattro volte, poi per inerzia con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Lanon vince ancora, e naturalmente la risposta dicontro mister Massimiliano, alla Bobo TV, non è mancata. Secondo l'ex attaccante di Milan e Inter, Madama avrebbe dovuto azzannare la partita, ma così non è stato dopo un primo tempo non all'altezza, chiuso sotto per 2-0 all'Allianz Stadium. "Laper 90' ha dimostrato di essere la Sammartinese con tutto il rispetto — ha detto il barese — Non hai giocato contro il Psg o il Bayern Monaco, con tutto il rispetto per la Salernitana che a Torino ha fatto calcio. Io faccio fatica a trovare tanti giocatori che possono giocare nella Fiorentina o nel Bologna”. E ancora: "Lanon ha fatto nulla, ha avuto altri propositi, nel secondo tempo sul 2-1 potevi prendere il 3-1 tre quattro volte, poi per inerzia con ...

SiavoushF : @FBiasin Tutto vero ma c'è un motivo per cui non parliamo di chi si è perso lautaro in area di rigore e chi ha fatt… - AlbertoBelfiori : @SigieriB @dipego @granmartello C’è chi costruisce armi (spesso gli stessi stati) per difendersi da tiranni che vog… - Xatu68 : @AngeloSantoro Se vieni minacciato fino alle frontiere, si vis pacem para bellum. E chi minaccia fino alle frontier… - pugnodiemozioni : comunque non riesco a capire chi mi fa domande per twitter e chi per instagram boh sto andando in para - ilgeometra72 : Ti stai chiedendo chi dovrebbe pagare I danni se la juve dovesse mancare di 2 punti la champions? I danni chiedili… -